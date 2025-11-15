На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гитарист объяснил, зачем Shaman дергал его «пимпочку» во время соло

Гитарист Мачитадзе: Shaman любит взаимодействие музыкантов на сцене
Российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) любит взаимодействовать на сцене, поэтому начал дергать гитарный переключатель у одного из своих музыкантов во время соло. Об этом «Подъему» рассказал сам гитарист Артем Мачитадзе.

Музыкант рассказал, что не читает комментарии в сети, но о реакции пользователей интернета на завирусившееся видео узнал. Мачитадзе отметил, что на сцене происходит взаимодействие артистов. Обычно оно не мешает гитаристу играть.

«Мне нравится взаимодействие музыкантов на сцене. Ну и Ярославу, видимо, тоже нравится — подходить, как-то взаимодействовать», — сказал музыкант.

До этого в сети распространилось видео, на котором во время выступления Shaman дергает гитарный переключатель Мачитадзе. Некоторые пользователи сочли действия певца нормальными для «отличного концерта». Другие написали, что Shaman не удержался и «потрынькал гитаристу». В комментариях переключатель назвали «пимпочкой».

Ранее продюсер Shaman объяснил, почему певец женился в Донецке.

