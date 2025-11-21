На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аллегрова заработает десятки миллионов за новогодние праздники

«Абзац»: певица Аллегрова подняла гонорар до 25 млн рублей перед Новым годом
Максим Блинов/РИА Новости

Народная артистка России Ирина Аллегрова, долгое время избегавшая выступлений на корпоративах, вернулась к подобного рода профессиональной деятельности. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на источник из ивент-агентства.

По информации СМИ, стоимость ее выступления теперь составляет 25 млн рублей — и в декабре осталось всего пара свободных дат.

«Отдельно оплачиваются технический и бытовой райдер. Их стоимость станет известна после выбора площадки», — подчеркнули в ивент-агентстве.

Также «Абзац» добавляет, что в обычные дни заказать выступление певицы можно за 15 млн, но с учетом выполнения ряда условий: Аллегрова выступает только на закрытых мероприятиях, требуя заранее предоставить ей список гостей. Запись ее выступления запрещена.

В гримерке звезда предпочитает фрукты, минеральную воду и свежевыжатые соки. Алкоголь она не употребляет, а после выступления она сразу же уезжает домой.

Недавно СМИ раскрывали, что Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей отечественной эстрады. Как сообщает SHOT, знаменитость получает 25 млн рублей за 40-минутное выступление — и эта сумма увеличивается с приближением новогодних праздников. У артистки уже расписаны концерты на весь январь.

Ранее певица Слава рассказала о несостоявшемся дуэте с Пугачевой.

