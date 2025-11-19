На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
От 1,5 до 25 млн рублей: названа самая высокооплачиваемая певица России

SHOT:  певица Надежда Кадышева возглавила рейтинг самых дорогих певиц России
Григорий Сысоев/РИА Новости

Народная артистка России Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей отечественной эстрады. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал сообщает, что Кадышева получает 25 млн рублей за 40-минутное выступление — и эта сумма увеличивается с приближением новогодних праздников. У артистки уже расписаны концерты на весь январь.

SHOT отмечает, что еще недавно гонорар Кадышевой составлял всего 1,5 миллиона рублей за концерт, а самой дорогой певицей считалась Ирина Аллегрова. Ее выступление оценивалось в 16,5 миллиона рублей, что было эквивалентно 11 концертам Кадышевой по прежним расценкам.

В декабре 2024 года газета «Известия» писала, что одной из главных звезд девятого «Вечернего звука» стала Надежда Кадышева, чьи старые песни стали популярны у молодежи. Вместе с «Золотым кольцом» она исполнила «Плывет веночек», «Широка река», «Течет ручей».

Уже в апреле 2025-го продюсер Сергей Дворцов раскрыл, что Кадышева подняла гонорар почти в два раза на фоне популярности ее композиций среди представителей поколения Z. На тот момент артистка выступала за гонорар в размере от 4 до 5 млн рублей, а раньше была готова выйти на сцену за 2 млн рублей.

