Слава о несостоявшемся дуэте с Пугачевой: «Забыли слова от эйфории!»

Певица Слава: Пугачева написала для меня песню, но забыла слова
Максим Блинов/РИА Новости

Певица Слава (Анастасия Сланевская) в свежем интервью призналась, что восхищается творчеством Аллы Пугачевой. Свой комментарий знаменитость опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Аллу Пугачеву я очень люблю. Ее песни я просто обожаю! <...> Она мне написала песню, но мы были в такой эйфории, что забыли сразу же слова», — рассказала звезда.

Сланевская также вспомнила, как на дне рождения одного из известных российских дизайнеров ей удалось завязать душевную беседу с Пугачевой, в ходе которой обнаружились неожиданные общие предпочтения артисток.

«Оказалось, что мы любим одни и те же напитки: одни и те же виски и одну и ту же марку вина. Это было австрийское вино», — отметила она.

13 ноября Слава раскрыла, что ей диагностировали биполярное расстройство. При этом недуге у человека нарушаются регуляции настроения, сна, энергии, мышления и поведения. Медики посоветовали знаменитости отдыхать и меньше работать. На данный момент артистка проходит терапию.

В мае 2025 года стало известно о расставании Сланевской с бизнесменом Анатолием Данилицким. Пара состояла в отношениях с 2002-го, но официально этот роман не был зарегистрирован. Причиной разрыва, как рассказала артистка, стали измены гражданского мужа.

