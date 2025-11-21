В США картина Ван Гога ушла с молотка за $62,7 млн

ANP: картина Ван Гога продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $62,7 млн

Картина нидерландского художника Винсента Ван Гога под названием «Стопки парижских романов и розы в стакане» продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $62,7 млн. Об этом сообщило агентство ANP.

По его данным, полотно приобрела искусствовед Пэтти Вонг. Итоговая сумма, за которую была продана картина, превысила оценочную стоимость на 35%. Перед проведением аукциона эксперты музея Ван Гога в Амстердаме изучили лот и подтвердили его оригинальность.

Ван Гог написал картину в ноябре-декабре 1887 года в Париже, где художник жил с братом Тео. В тот период своего творчества художник находился под сильным влиянием французского искусства.

19 ноября картину культового австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» продали на аукционе в Нью-Йорке за $236,4 млн. По данным аукционного дома Sotheby's, картина стала самым дорогим лотом в сегменте современного искусства за всю историю торгов. На полотне изображена Элизабет Ледерер — дочь состоятельных меценатов, поддерживавших творчество Климта. Девушка представлена в легком нарядном одеянии с характерными узорами.

Ранее сообщалось, что картина, купленная за $50 на распродаже, может быть утерянной работой художника Ван Гога.