Картина Климта ушла с молотка за рекордную сумму

Sotheby's: портрет кисти Климта продан на аукционе в США за рекордные $236 млн

Картину культового австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» продали на аукционе в Нью-Йорке за $236,4 млн. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's в своем аккаунте в сети X.

По его данным, картина стала самым дорогим лотом в сегменте современного искусства за всю историю аукционных торгов.

На полотне изображена Элизабет Ледерер — дочь состоятельных меценатов, поддерживавших творчество Климта. Девушка представлена в легком нарядном одеянии с характерными узорами.

В апреле на аукционе Auktionshaus im Kinsky была продана неоконченная картина Климта «Портрет фройляйн Лизер» за €30 млн, что стало нижней границей ее оценочной стоимости. Ставки начинались с €28 млн. Работа, написанная в 1917–1918 годах, является одной из последних в творчестве Климта. С 1925 года местонахождение полотна было неизвестно, но с 1960-х картина находилась в коллекции анонимного коллекционера, чье имя не разглашается. Владелец лишь в 2022 году сообщил о наличии утерянного портрета кисти Климта.

