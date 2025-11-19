На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Какой праздник без Филиппа?»: представители Киркорова об отказе артиста от корпоративов

Представительница Киркорова опровергла информацию об отказе певца от корпоративов
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с NEWS.ru опровергла, что народный артист отказался от новогодних корпоративов.

«Вы меня простите: какой праздник без Филиппа Киркорова?» – отметила Успенская.

Представительница Киркорова рассказала, что певец продолжает активно работать и готовится к концертам. Слух об отказе артиста от частных мероприятий распространил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

«Бородин — теперь концертный директор народного артиста Филиппа Киркорова? Он решает, будут у него корпоративы или нет? У него нужно уточнить, почему он такой информацией располагает», — рассказала пресс-секретарь исполнителя.

В ноябре Виталий Бородин заявил, что Киркоров пропустит новогодний концертный сезон по неизвестной причине.

При этом глава ФПБК не раскрыл источник имеющейся информации, а официальных комментариев по поводу причин такого решения на данный момент не давали ни сам Филипп Киркоров, ни его представители.

Ранее сообщалось, что Киркоров поднял гонорар до 15 млн рублей.

