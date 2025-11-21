Певца Лешу Свика признали отцом внебрачной дочери. Об этом сообщает издание Super.

Модель Екатерина Лукьянова более двух лет добивалась в суде признания отцовства своей дочери Стефании, Свик от ДНК-теста отказывался. Информацию об отцовстве подтвердил адвокат Свика Кирилл Гавриличев.

По словам Гавриличева, решение вступило в законную силу и учитывает интересы всех участников процесса.

«Экспертиза ДНК в отношении артиста не проводилась, поэтому отцовство определено исключительно на основании устных показаний Лукьяновой. Наша сторона не оспаривала обязанность артиста выплачивать алименты», — добавил он.

Адвокат уточнил, что артист не будет обжаловать текущее решение, намерен исполнять родительские обязанности и с августа 2025 года начал добровольно выплачивать алименты в установленном законом объеме еще до решения суда.

Сама Лукьянова добавила, что Свик больше не сможет обжаловать решение об отцовстве, а родителем ребенка признан еще в июле.

В июле 2023 года фанатка Екатерина заявила, что уже несколько лет воспитывает дочь от рэпера. Тогда Гавриличев и Свик предположили, что фанаткой «движет жажда славы и желание очернить» певца.

