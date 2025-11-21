Семенович приостанавливает работу: «Начало болеть сердце от перелетов»

Певица и актриса Анна Семенович рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что намерена ненадолго приостановить активную работу, поскольку тяжелый график начал сказываться на ее самочувствии.

«Я так налеталась за последние две недели, вы видели. Владивосток — 10 часов туда и обратно, на следующий день в Ташкент, потом Краснодар. Я уже не понимала, в каком городе нахожусь. У меня уже, честно говоря, начало сердце болеть от таких перелётов. Надо чуть‑чуть выдохнуть», — сказала звезда.

Семенович уточнила, что ее отпуск будет непродолжительным: она планирует воспользоваться паузой перед новогодними съемками, которые начнутся уже через пять дней.

«Буду себя беречь, холить и лелеять», — резюмировала знаменитость.

Недавно Семенович признавалась в Telegram-канале, что, еще будучи в пятилетнем возрасте, столкнулась с жесткой критикой своей внешности: тренер по фигурному катанию назвала ее «толстой». Ради того, чтобы оставаться в необходимом для спортсменки весе, отметила знаменитость, она практически ничего не ела: два яйца, два огурца и кусочек сыра.

Ранее жена Петросяна столкнулась с хейтом из-за свитера «Порвем за Россию».