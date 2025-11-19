Анна Семенович — о детской травме: «Тренер сказала, что я толстая»

Певица Анна Семенович призналась в Telegram-канале, что, еще будучи в пятилетнем возрасте, столкнулась с жесткой критикой своей внешности: тренер по фигурному катанию назвала ее «толстой».

«До сих пор помню эту фразу, она меня, маленькую девочку, очень резанула. Я была обычным по комплекции ребенком, да, не чересчур худенькой. Но обычной, как все вокруг. Но тренерам этого было не достаточно», — рассказала экс-солистка «Блестящих», отметив, что именно с этого момента началась ее многолетняя борьба с «лишним весом».

На протяжении многих лет Семенович ограничивала себя, постоянно взвешивалась и делала изнуряющие упражнения, чтобы избавиться от лишних 300 гр. Ради того, чтобы оставаться в необходимом для спортсменки весе, отметила знаменитость, она практически ничего не ела: два яйца, два огурца и кусочек сыра.

«Каждую ночь я засыпала с мечтами о том, когда же я смогу есть все подряд. Какие только гастрономические сны мне тогда не снились. Ела я тогда только во сне и мечтала-мечтала о «сытых» временах», — поделилась Семенович.

По словам артистки, после ухода из большого спорта в шоу-бизнес ее борьба с весом не закончилась, поскольку за лишние килограммы могли серьезно штрафовать продюсеры. Семенович рассказала, что ушла от постоянных диет только, когда начала сольную карьеру. Однако потом, поделилась звезда, случилось обратное: знаменитость начала страдать от лишнего веса.

«Вес рос и не уходил вообще. Даже мне перестало нравиться собственное отражение в зеркале. Это были уже не просто аппетитные сексуальные формы, а налицо избыточный вес, который начал сказываться на здоровье. Я взялась за себя и пошла к врачу, чтобы искать проблему», — заявила она.

Семенович посоветовала женщинам, которые пытаются сбросить вес, делать это с помощью специалистов. Она отметила, что причины лишнего веса могут быть разные: у нее, например, проблема крылась в инсулинорезистентности. Килограммы начали уходить, как только знаменитости назначили необходимый препарат.

«Сегодня я довольна тем, как выгляжу, у меня нет задачи быть супер-худой, главное — быть здоровой и радоваться своему отражению в зеркале», — резюмировала звезда.

Ранее внук Пугачевой рассказал о травме, лишившей его хобби.