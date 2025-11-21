На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Китай отменяет концерты японских музыкантов после обострения конфликта

В Китае отменили концерт японского джазмена на фоне дипломатической напряженности
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

Концерт японского джазового музыкант Есио Судзуки и его группы отменили прямо перед началом шоу в Пекине. Об отмене концертов музыкантов из Японии в Китае после обострения конфликта двух стран пишет Reuters.

Днем 20 ноября в место проведения концерта пришли полицейские в штатском.

«Не прошло и минуты, как владелец заведения подошел ко мне и сказал, что полиция сообщила ему, что все концерты с участием японцев отменены, и это не обсуждается», — поделился Кристиан Петерсен-Клаузен, немецкий концертный промоутер и режиссер-документалист, проживший в Китае 13 лет.

Судзуки, 80-летний джазовый басист, и его квинтет прошли многомесячный процесс проверки, чтобы получить визы для выступлений в Китае.

«Они были очень рады приехать в Китай», — сказал Петерсен-Клаузен, добавив, что группа была «раздавлена» новостью об отмене.

Всего около десятка концертов японских музыкантов в крупных городах Китая были без предупреждения отменены на текущей неделе из-за эскалации дипломатической напряженности между официальными Пекином и Токио. Концертным площадкам также было рекомендовано не подавать новые заявки на концерты японских исполнителей в следующем году, а организаторам концертов запретили рассылать фанатам рекламные сообщения о предстоящих концертах японских артистов.

Поводом послужили высказывания в этом месяце нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая заявила, что военные действия Китая в Тайване, угрожающие безопасности Японии, могут спровоцировать военный ответ

Среди других отмен — концерт японской певицы Kokia в Пекине, который должен был состояться вечером 19 ноября, тур японского рэпера Кида Фрезино.

Накануне в Китае остановили показ японских фильмов.

Ранее новый премьер Японии выступила за размещение в стране ядерного оружия США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами