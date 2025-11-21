Китай отменяет концерты японских музыкантов после обострения конфликта

Концерт японского джазового музыкант Есио Судзуки и его группы отменили прямо перед началом шоу в Пекине. Об отмене концертов музыкантов из Японии в Китае после обострения конфликта двух стран пишет Reuters.

Днем 20 ноября в место проведения концерта пришли полицейские в штатском.

«Не прошло и минуты, как владелец заведения подошел ко мне и сказал, что полиция сообщила ему, что все концерты с участием японцев отменены, и это не обсуждается», — поделился Кристиан Петерсен-Клаузен, немецкий концертный промоутер и режиссер-документалист, проживший в Китае 13 лет.

Судзуки, 80-летний джазовый басист, и его квинтет прошли многомесячный процесс проверки, чтобы получить визы для выступлений в Китае.

«Они были очень рады приехать в Китай», — сказал Петерсен-Клаузен, добавив, что группа была «раздавлена» новостью об отмене.

Всего около десятка концертов японских музыкантов в крупных городах Китая были без предупреждения отменены на текущей неделе из-за эскалации дипломатической напряженности между официальными Пекином и Токио. Концертным площадкам также было рекомендовано не подавать новые заявки на концерты японских исполнителей в следующем году, а организаторам концертов запретили рассылать фанатам рекламные сообщения о предстоящих концертах японских артистов.

Поводом послужили высказывания в этом месяце нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая заявила, что военные действия Китая в Тайване, угрожающие безопасности Японии, могут спровоцировать военный ответ

Среди других отмен — концерт японской певицы Kokia в Пекине, который должен был состояться вечером 19 ноября, тур японского рэпера Кида Фрезино.

Накануне в Китае остановили показ японских фильмов.

Ранее новый премьер Японии выступила за размещение в стране ядерного оружия США.