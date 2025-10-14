Организатор «Евровидения» отложил голосование о недопуске Израиля к конкурсу

В свете установившегося перемирия на Ближнем Востоке Европейский вещательный союз (EBU) принял решение отложить голосование по вопросу возможного недопуска Израиля к участию в песенном конкурсе «Евровидение» в 2026 году. Изначально планировалось провести голосование в ноябре, но теперь его перенесли на декабрь, сообщает агентство Reuters.

«Организаторы песенного конкурса «Евровидение» не станут проводить в ноябре онлайн-встречу для голосования по вопросу участия Израиля в свете «последних событий» на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Издание также уточняет, что обсуждение данного вопроса перенесено на декабрь, когда совет директоров EBU проведет свою регулярную генеральную ассамблею.

В сентябре EBU разослал письмо вещательным компаниям, участвующим в организации конкурса, с уведомлением о предстоящем голосовании по вопросу о допуске израильской гостелерадиокомпании Kan к трансляции мероприятия. Данное решение было обусловлено угрозами бойкота со стороны ряда европейских вещательных компаний, в том числе из Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии и Словении, если Израилю будет разрешено участвовать.

Ранее Израилю предложили выступить на «Евровидении» под нейтральным флагом.