ИИ Grok поставил Илона Маска выше всех — даже Иисуса и да Винчи

The Guardian: ИИ Grok назвал Маска лучше да Винчи и смешнее Сайнфелда
Amanda Perobelli/Reuters

Пользователи платформы X заметили, что искусственный интеллект Grok от компании Илона Маска систематически ставил предпринимателя на первое место в своих ответах, независимо от темы: спорт, интеллект и даже божественность. Об этом сообщает The Guardian.

Бот утверждал, что Маск физически превосходит легенду баскетбола Леброна Джеймса. Grok также заявлял, что Маск победил бы бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона.

«По мнению Grok, Маск также «входит в десятку самых умных людей в истории, соперничая с такими эрудитами, как да Винчи или Ньютон, благодаря революционным инновациям в различных областях», — сказано в статье.

Более того, бот назвал Маска смешнее стендап-комика Джерри Сайнфелда — и что он «воскрес бы быстрее Иисуса».

Позднее ответы Grok были удалены, а Маск написал, что бот «поддался на провокацию, говоря абсурдно положительные вещи» о нем.

19 ноября вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил искусственный интеллект, разработанный предпринимателем Илоном Маском, в политической предвзятости. Так он прокомментировал в соцсети X ответы двух версий чат-бота Grok на вопрос о том, является ли американский президент Дональд Трамп фашистом.

