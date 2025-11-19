Вэнс возмутился политической предвзятостью ИИ Маска при оценке Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил искусственный интеллект (ИИ), разработанный предпринимателем Илоном Маском, в политической предвзятости. Так он прокомментировал в соцсети X ответы двух версий чат-бота Grok на вопрос о том, является ли американский президент Дональд Трамп фашистом.

«Некоторая политическая предвзятость в ИИ просто абсурдна», — говорится в сообщении.

На приложенных к публикации скриншотах видно, что обе версии Grok ответили на соответствующий вопрос отрицательно, но одна из них отметила в некоторых высказываниях американского лидера черты, «схожие с фашистскими».

5 июня между президентом США и предпринимателем произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Маск покинул пост руководителя департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению бизнесмена, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Ранее стало известно, во сколько обошлась критика Трампа Илону Маску.