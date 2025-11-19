На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вэнс возмутился политической предвзятостью ИИ Маска при оценке Трампа

Вэнс: чат-бот Grok Маска в оценке Трампа демонстрирует «абсурдную предвзятость»
true
true
true
close
Daniel Cole/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил искусственный интеллект (ИИ), разработанный предпринимателем Илоном Маском, в политической предвзятости. Так он прокомментировал в соцсети X ответы двух версий чат-бота Grok на вопрос о том, является ли американский президент Дональд Трамп фашистом.

«Некоторая политическая предвзятость в ИИ просто абсурдна», — говорится в сообщении.

На приложенных к публикации скриншотах видно, что обе версии Grok ответили на соответствующий вопрос отрицательно, но одна из них отметила в некоторых высказываниях американского лидера черты, «схожие с фашистскими».

5 июня между президентом США и предпринимателем произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Маск покинул пост руководителя департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению бизнесмена, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Ранее стало известно, во сколько обошлась критика Трампа Илону Маску.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Маска
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами