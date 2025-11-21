На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Известный зарубежный певец захотел записать песню с Лепсом

Экс-солист Enigma Дональдс заявил, что хочет поработать с Лепсом
ullstein bild/Getty Images

Бывший солист группы «Enigma» Эндрю Дональдс в беседе с ТАСС выразил желание поработать с народным артистом России Григорием Лепсом.

По словам Дональдса, он хочет записать совместную песню с Лепсом. Артист отметил, что уже работал над общим треком с продюсером Максимом Фадеевым.

Дональдс планирует выступить в России в этом месяце. 23 ноября он проведет концерт в Москве, а 25-го – в Санкт-Петербурге.

20 ноября агентство Say Agency сообщило, что американский рэпер French Montana (Карим Харбуш – настоящее имя) проведет концерт в Москве. Выступление пройдет 23 апреля 2026 года на VK Stadium.

French Montana начал свою карьеру в 2002 году. В 2013-м он выпустил дебютный альбом «Excuse My French», который попал в строки мировых чартов. Позже артист сделал релиз еще трех альбомов.

Как отметили в пресс-службе агентства, неизвестно, приедет ли Харбуш со своей невестой — дочерью правителя Дубая, шейха Мохаммеда — шейхой Махрой.

Ранее группа «Тату» встретилась с Канье Уэстом.

