На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Китай и Куба претендуют на «Бриллиантовую бабочку»

Более 30 фильмов посоревнуются за награду «Бриллиантовая бабочка»
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Объявлен список фильмов, которые будут претендовать на участие в кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организаторов.

Экспертному совету Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» предстоит рассмотреть 34 картины, которые претендуют на участие в смотре.

«В конкурсе премии участвуют фильмы стран, разделяющих общие культурные и духовные традиции. Свои картины представили Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Беларусь, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие», — отметили организаторы.

Каждая из этих стран, рассказал представитель премии, направила работы, отражающие особенности и богатство национального кинематографа.

Премию планируют присуждать в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в Евразийское пространство». Кроме того, в рамках церемонии будет вручен «Приз за вклад в мировой кинематограф».

В октябре президент России Владимир Путин рассказал о поддержке идеи создания Евразийской киноакадемии лидерами других стран.

Ранее Стивену Сигалу достались роли в трех российско-американских фильмах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами