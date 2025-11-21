Китай и Куба претендуют на «Бриллиантовую бабочку»

Более 30 фильмов посоревнуются за награду «Бриллиантовая бабочка»

Объявлен список фильмов, которые будут претендовать на участие в кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организаторов.

Экспертному совету Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» предстоит рассмотреть 34 картины, которые претендуют на участие в смотре.

«В конкурсе премии участвуют фильмы стран, разделяющих общие культурные и духовные традиции. Свои картины представили Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Беларусь, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие», — отметили организаторы.

Каждая из этих стран, рассказал представитель премии, направила работы, отражающие особенности и богатство национального кинематографа.

Премию планируют присуждать в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в Евразийское пространство». Кроме того, в рамках церемонии будет вручен «Приз за вклад в мировой кинематограф».

В октябре президент России Владимир Путин рассказал о поддержке идеи создания Евразийской киноакадемии лидерами других стран.

