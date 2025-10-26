Путин рассказал о поддержке идеи создания Евразийской киноакадемии лидерами других стран

Президент России Владимир Путин рассказал, что главы других государств поддержали идею создать Евразийскую киноакадемию. Его заявление показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин назвал замечательной инициативу народного артиста России Никиты Михалкова о создании Евразийской киноакадемии. Он добавил, что идеи режиссера выходят далеко за рамки национальной границы.

«Должен сказать, что все мои коллеги, все главы государств, правительств, которым я сообщил об этом, они все поддержали. Причем сразу», — отметил президент.

Помимо Евразийской Академии, Михалков является инициатором и вдохновителем создания премии «Бриллиантовая бабочка». Первое награждение пройдет 27 ноября в Москве. Фильм — лауреат премии получит сумму, равную эквиваленту одного миллиона долларов, в каждой следующей номинации победители получат по $250 тысяч.

Премии также будут вручаться в категориях «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».

Ранее Путин раскрыл один из любимых фильмов с Михалковым.