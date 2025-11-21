На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шпица о знакомстве с первым мужем: «Побил чужими руками»

Актриса Шпица познакомилась с первым мужем на съемках сцены с избиением
true
true
true
close
ТВ-3

Актриса Катерина Шпица в передаче «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» рассказала необычную историю знакомства с первым мужем. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

Звезда сериала «Полярный» призналась, что первый муж, отец ее сына Германа, взаимностью ответил практически сразу, когда они познакомились на съемочной площадке.

«Он был правой рукой постановщика трюков и в тот день он ставил сцену избиения моей героини. Он побил меня руками Леонида Бичевина», — посмеялась она.

Шпица отметила, что взаимопонимание между ними возникло сразу.

«Я сказала что-то вроде: «Константин, да вы не переживайте, меня нормально можно душить, у меня шея крепкая». Ему понравилась эта шутка, мы посмеялись, начали общаться», — вспомнила артистка.

Накануне актриса Алла Клюка развелась с мужем.

Ранее Волочкова решила помириться с матерью и рассказала об особенном подарке для нее.

