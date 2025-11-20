На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Актриса Алла Клюка развелась с мужем

Суд оформил развод актрисы Аллы Клюки и режиссера Владимира Морозова
true
true
true
close
Галина Кмит/РИА «Новости»

Суд в Москве рассмотрел иск о расторжении брака между актрисой Аллой Клюкой и режиссером Владимиром Морозовым. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Решением Мирового судьи судебного участка №207 района Дорогомилово города Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка №208 района Дорогомилово города Москвы, брак расторгнут», — говорится в публикации.

Алла Клюка известна по роли в сериале «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант», на съемках которого и познакомилась с Морозовым. Также она сыграла в «Облако-рай», «Хочу в тюрьму», американских сериалах «Закон и порядок» и «Сопрано».

12 ноября стало известно, что мировому судье судебного участка №406 района Нижегородский города Москвы поступило исковое заявление Марка Богатырева о расторжении брака с Татьяной Арнтгольц. В пресс-службе судов общей юрисдикции уточнили, что вопрос о принятии иска к производству еще не решен.

Ранее СМИ выяснили, что осталось в собственности у Михаила Ефремова после развода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами