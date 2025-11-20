Актриса Алла Клюка развелась с мужем

Суд в Москве рассмотрел иск о расторжении брака между актрисой Аллой Клюкой и режиссером Владимиром Морозовым. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Решением Мирового судьи судебного участка №207 района Дорогомилово города Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка №208 района Дорогомилово города Москвы, брак расторгнут», — говорится в публикации.

Алла Клюка известна по роли в сериале «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант», на съемках которого и познакомилась с Морозовым. Также она сыграла в «Облако-рай», «Хочу в тюрьму», американских сериалах «Закон и порядок» и «Сопрано».

12 ноября стало известно, что мировому судье судебного участка №406 района Нижегородский города Москвы поступило исковое заявление Марка Богатырева о расторжении брака с Татьяной Арнтгольц. В пресс-службе судов общей юрисдикции уточнили, что вопрос о принятии иска к производству еще не решен.

Ранее СМИ выяснили, что осталось в собственности у Михаила Ефремова после развода.