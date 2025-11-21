«В нулевые под фонограмму пели практически все». Интервью с группой «Вирус!»

Музыканты группы «Вирус!» заявили, что не продадут свои песни ни за какие деньги

Группа «Вирус!» отмечает юбилей — культовой команде нулевых исполнилось 25 лет. Сегодня коллектив переживает новый виток популярности: хиты «Попрошу тебя» и «Ты меня не ищи» звучат в TikTok, на модных вечеринках и в плейлистах тех, кто родился уже после их выхода. В беседе с «Газетой.Ru» солисты группы Ольга и Юрий поделились планами на предстоящие юбилейные концерты, рассказали, как записывали песни в шкафу и выходили на сцену с «картонными» синтезаторами, а также объяснили, почему не разрешают молодым артистам перепевать свои хиты.

— С юбилеем, ребята! С какими чувствами встречаете круглую дату?

Юрий: На самом деле нам уже 27 лет, ведь мы начали работать вместе за год до того, как стали популярными.

Ольга: Мы уже совсем взрослые. И чувства у нас самые теплые и прекрасные: за эти годы стали опытнее, увереннее. К юбилею готовим два больших двухчасовых концерта — 30 ноября в Москве и 5 декабря в Петербурге. Сейчас активно работаем над программой, которая будет особенной. Полны эмоций и настроены порадовать всех большим и по-настоящему праздничным выступлением.

— Чем планируете удивлять гостей? Новые песни будут?

Юрий: Ой, там много чего будет! Мы сейчас восстанавливаем старые композиции из первых альбомов — те самые, которые слушатели любят и давно ждут. Они обязательно прозвучат. Приедут наши друзья, артисты, с которыми у нас теплые отношения: и звезды 2000-х, и современные исполнители. Плюс обязательно будут живые музыканты.

Ольга: Да, мы готовим очень интересные версии наших хитов в неожиданном для слушателей звучании. И будет один очень трогательный момент, где, возможно, люди даже немного всплакнут.

close Группа «Вирус!»

— Изменили ли вы в целом подход к своим выступлениям по сравнению с нулевыми?

Юрий: Не стоит забывать, что нулевые были после не самых простых 90-х. Тогда все было гораздо проще: можно было выйти на сцену с картонным синтезатором и петь под фонограмму — и так работали практически все. Сейчас все совсем иначе. Какая фонограмма? Сегодня стараешься сделать шоу так, чтобы люди смотрели и буквально рты раскрывали от того, что происходит на сцене.

— Вы выходили в нулевые на сцену с картонным синтезатором?

Ольга: Не с картонным, конечно, но с неподключенным было, да.

— Сегодня требования к артистам совсем другие. Получается, нынешним новичкам гораздо сложнее завоевать публику?

Ольга: Сейчас вообще все изменилось, у людей другие ценности. Публика в первую очередь смотрит на то, что происходит на сцене. И при этом, как ни странно, молодым артистам сегодня во многом легче. Потому что есть интернет. Когда его не существовало, продвигать музыку было куда сложнее. А сейчас — выложил трек, и на следующий день у тебя уже тысячи просмотров, приглашения, ты уже практически звезда. В этом плане сейчас гораздо проще, чем раньше.

— А свой опыт помните: как вы пробивались, как завоевывали аудиторию, что было самым сложным?

Юрий: Знаете, это было как в сказке — до сих пор, когда вспоминаю, мурашки по всему телу бегут (смеется). Мне однажды приснилось, что я стою на сцене, а рядом поет какая-то девушка. Конечно, я сразу начал искать эту девушку. И совершенно случайным, почти волшебным образом познакомился с Олей.

Ольга: А я в то время была солисткой Зеленоградского дворца культуры. И по счастливой случайности в свой день рождения записывалась в студии именно в этом ДК. Поэтому мы и считаем мой день рождения еще и днем рождения группы. Потому что именно в тот день Юра пришел на студию Зеленоградского ДК — и мы познакомились. Такая судьбоносная встреча.

close Группа «Вирус!»

— И что было дальше?

Ольга: А дальше началась работа. Нас сразу объединила общая мечта, творчество, музыка. Я пришла к нему со своими тетрадками, показала какие-то тексты. Юра, в свою очередь, начал показывать свои наброски, наработки на компьютере.

Юрий: Мы записывали наши первые песни в шкафу, представляете?

— Ого.

Ольга: Я буквально заходила в шкаф и пела в нем песни. У нас тогда не было денег на хорошую студию, это была неподъемная история, да и договориться о записи было непросто. Поэтому мы работали у Юры дома: я заходила в шкаф, со всех сторон обложенный одеждой, чтобы была хоть какая-то звукоизоляция. Так мы и записывали свои первые композиции.

— Сегодня треки группы «Вирус!» снова в топах: что вы чувствуете, когда осознаете, что вас слушают совсем молодые люди, родившиеся уже после выхода ваших первых хитов?

Юрий: Когда мы видим этих молодых ребят, понимаем, что написали хорошую, правильную музыку, которая актуальна по сей день. Люди тянутся к нашим простым классным песням. И это очень приятное чувство.

— А если бы «Вирус!» появился сегодня, в эпоху TikTok и стримингов, как бы вы строили карьеру? На какой формат делали бы ставку?

Ольга: Танцевальная музыка — это жанр, который живет всегда. Даже рок-исполнители рано или поздно делают ремиксы в танцевальном стиле, потому что людям нужно танцевать, людям нужен этот драйв. Поэтому, думаю, мы бы и сегодня остались такими же танцевальными — просто заваливали бы всех своими тиктоками и всем остальным.

— Как думаете, кто придет на ваши юбилейные концерты — те, кто танцевал под «Вирус!» в нулевые, или новое поколение, которое только сейчас открывает вашу музыку?

Ольга: На наших концертах всегда 50 на 50. Если это площадка с VIP-столами, то их обычно занимают люди 35–45 лет — те, кто хочет посидеть, спокойно послушать, вспомнить школьные годы. А весь танцпол — это молодежь. Мы очень удачный в этом плане коллектив для организаторов. С нами действительно удобно.

close Группа «Вирус!»

— В одном из интервью вы сказали, что «Вирус!», как и настоящий вирус, постоянно мутирует. Если группа действительно «мутирует», то какой «штамм» у вас сейчас — диско, ностальгия или свежий электропоп?

Ольга: Сейчас в музыке сплошная неопределенность. Раньше было понятно: сначала был популярен deep house, потом трэп, потом поп-рок… Всегда прослеживались какие-то четкие направления. А сейчас такого нет. Сегодня может «выстрелить» трек в абсолютно любом стиле.

Юрий: Наш штамм сейчас hype-house (смеется).

— Вы также говорили, что принципиально не разрешаете другим артистам перепевать свои хиты, но с радостью делаете с ними совместные треки. Почему такой подход? Боитесь, что ваш хит перестанет ассоциироваться с вами?

Ольга: Это не совсем страх, но вы уже почти ответили на свой вопрос. Мы не разрешаем перепевать наши песни именно потому, что есть масса примеров, когда хит начинают ассоциировать с тем, кто сделал кавер. Взять ту же «Кукушку» Цоя: многие же уверены, что это песня Полины Гагариной… Нам важно, чтобы наши композиции ассоциировались с нами, оставались нашими. Мы с удовольствием делаем коллаборации с другими артистами, но полностью перепевать свои песни не даем.

Юрий: Запросы на перепевки приходят если не раз в три дня, то раз в четыре точно. Их очень много. Молодые ребята, которые только начинают, порой готовы заплатить любые деньги, лишь бы мы отдали им «Ручки» или «Ты меня не ищи». Но мы всегда отвечаем: «Нет, ребята, извините, ни за какие деньги. Никогда».

— А по какому принципу вы соглашаетесь на коллаборации с молодыми артистами? И часто ли отказываетесь от сотрудничества?

Ольга: Отказываем довольно часто, потому что сейчас мало тех, кто делает действительно качественный продукт. В первую очередь мы слушаем материал — то, что артист выпускал раньше. Обязательно просим прислать музыку. На что в ответ часто слышим: «У меня миллион подписчиков, давайте просто сделаем трек». Но отвечаем: «Нет, сначала пришли свою музыку». Мы слушаем и сразу понимаем, нравится или нет. Я всегда обращаю внимание на тембр: насколько наши голоса будут сочетаться, как это будет звучать вместе. Для нас это очень важно. И, конечно, смотрим на энергетику артиста: совпадает ли она с нашей, есть ли «искренняя химия».

Юрий: Молодые артисты иногда обижаются, когда мы отказываем. Но, ребята, надо изначально оценивать энергетику — свою и того, к кому вы обращаетесь. На сцене должна быть химия, только она цепляет. Если ее нет между двумя или тремя людьми, ничего не получится. Поэтому мы смотрим на все в комплексе.

— За годы существования «Вирус!» пережил разные этапы — успех, смену продюсеров, вторые составы. Что помогло вам остаться на плаву и сохранить группу?

Юрий: Ответ будет максимально коротким — дружба.

close Группа «Вирус!»

— Но у каждого из вас, наверняка, были мысли уйти в сольную карьеру или заняться чем-то совершенно другим?

Ольга: Мы пробовали что-то делать на стороне — писали треки, выпускали какие-то проекты… Что-то выходило, да. Но в итоге мы все равно всегда возвращаемся к одному: «Вирус!» — это «Вирус!».

— Вы вместе с самого начала. Как за эти годы изменилась ваша творческая химия? И что делаете, когда устаете друг от друга?

Юрий: Знаете, никак не изменилась. Разве что крепче стала. Как ни сядем что-нибудь делать, так все время круто получается!

Ольга: Мы вообще не устаем друг от друга, потому что абсолютно разные — и в этом наша сила. Cовпадаем в важном, но при этом умеем слышать друг друга, идти на компромиссы, нормально воспринимать критику. Я недавно кому-то объясняла: Юра — огонь, я — земля. Если один вспылит, другой успокоит; если у кого-то упадническое настроение, второй поддержит. Мы все время в этом взаимном балансе. Поэтому у нас никогда не было моментов, когда «все, расходимся» или, не дай Бог, каких-то денежных разборок, как это бывает у многих других коллективов. И еще важно, что мы все делаем вместе. У нас нет такого, что один пишет и придумывает, а второй просто выходит на сцену. Мы всегда оба участвуем во всех творческих процессах.

— Ваш последний альбом вышел в 2017 году. Планируете ли полноценную новую пластику или продолжите идти по пути отдельных синглов и фит-сотрудничеств?

Ольга: Еще в прошлом году мы бы сказали, что лучше выпускать синглы. Но сейчас я понимаю, что время пришло — люди снова хотят слушать альбомы. Эта культура вернулась. Людям нравится, когда выходят 6–8 треков сразу и каждый может выбрать для себя что-то свое. Это действительно круто. Поэтому мы выпустим еще несколько отдельных синглов, а потом уже будем думать о полноценном альбоме.

— Расскажите, какую музыку вы сами слушали в нулевые, когда начинали записывать свои песни?

Ольга: В основном это была электронная танцевальная музыка — мы сами делали эту музыку и ее же слушали. Но при этом у нас в наушниках была и группа «Кино».

Юрий: И Metallica у нас звучала тоже. Мы в целом меломаны. Слушали все, что считали красивой музыкой.

— А что вы слушаете сегодня? Какая музыка сейчас играет у вас в машине?

Ольга: Я могу слушать абсолютно все. Действую по простому принципу: если песня понравилась, добавляю в плейлист. Могу послушать и Мота, и Лирика, и Женю Трофимова с его «Комнатой культуры». А могу включить что-то зарубежное или классику — все зависит только от настроения.

Юрий: Если говорить о российских артистах, сейчас сложно кого-то особенно выделить. В последние годы у нас стало слишком много одинаковой музыки… Вот появилась Анна Асти, сделала несколько интересных песен, и сразу все начали повторять за ней… Сложно ориентироваться. А у того же Жени Трофимова появился свежий звук: вроде бы по настроению почти «старое», но при этом новое. Даже на наш недавний кавер люди пишут в комментариях: «Ребята, это так ново, так свежо!» Просто потому что он не похож на то, что звучит последние несколько лет.

close Группа «Вирус!»

— Вы отлично ориентируетесь в отечественной поп-культуре. А сами при этом чувствуете себя частью современной сцены?

Ольга: Пока наши песни в трендах, пока они актуальны, пока их поет молодежь, можно считать, что мы часть современной сцены.

— Энергия конца 90-х и нулевых — это особая атмосфера: танцполы, дискотечная культура, живое общение. Что, по-вашему, потеряла и что приобрела современная сцена по сравнению с тем временем?

Ольга: Потерялось какое-то настоящее чувство отрыва. Сейчас приходишь на концерт и видишь людей, которые стоят с телефонами — просто снимают и не кайфуют. Не танцуют, не отдыхают, не отрываются так, как раньше, когда на концерты ходили без телефонов. Когда мы выходим на сцену, я после первой песни всегда говорю: «Ребят, все, отсняли, а теперь давайте кайфовать и танцевать!» Но вот этого настоящего отрыва, который был раньше, сегодня, конечно, меньше.

Юрий: Драйва нет. Клубов нет. Теперь ходят в рестобары, где сидят и слушают дип-хаус… Все стали пафосными и манерными. Только это все тоже сейчас уходит — людям стало скучно, и они возвращаются к отрыву. Та молодежь, которая выросла на формате «посидеть, поговорить под непонятную музыку», повзрослела и поняла: на самом деле нужно отрываться и радоваться жизни.

Ольга: Поэтому на наши концерты и приходит столько людей — у нас есть эта энергетика, этот драйв. Люди приходят, потому что они хотят этого, они буквально жаждут таких эмоций. Сейчас это особенно необходимо, момент как раз настал. И поэтому многие возвращаются к музыке 2000-х, ведь именно там был настоящий драйв.

close Группа «Вирус!»

— Ребят, ну хоть что-то современная сцена приобрела — или вообще ничего?

Ольга: Хорошее звучание приобрела. Качество музыки сейчас совсем другое, все стремятся делать звук максимально профессиональным. И шоу стали невероятно красивыми: артисты сегодня делают такие постановки, какие раньше просто невозможно было представить.

— И никаких картонных синтезаторов, да?

Ольга: Неподключенные клавиши тоже не прокатят (смеется). Сейчас так нельзя — людям важно, чтобы все выглядело красиво и было по-настоящему.

Юрий: Плюс, несмотря на то что музыка в те годы была довольно однообразной, опыт, который индустрия прошла за это время, привел к появлению нормальных, сильных текстов. В песнях стало больше искренности. Появилось много умных, грамотных, музыкальных людей, которые делают действительно крутые тексты.

— А что не так было с текстами раньше?

Ольга: Был период, когда один за другим появлялись треки с совершенно пустыми, непонятными, откровенно глупыми смыслами. И я сейчас даже не про манеру исполнения — это отдельная тема: все жевалось, проглатывалось, было непонятно, что поется. Но сейчас снова приходит понимание, что нужны красивые тексты, с хорошим, сильным смыслом. Музыка может быть легкой, но текст должен быть классным.

— Если бы вы могли вернуться в 2000 год и что-то сказать тем юным, сидящим в шкафу, простите, что бы это были за слова?

Ольга: В первую очередь — не бояться рисковать. Если появляется возможность, ее обязательно нужно использовать. Не важно, получится или нет — лучше попробовать, чем потом жалеть, что не сделал. А Юра, наверное, добавит что-нибудь про плохих людей…

Юрий: Да, добавлю. Я бы сказал себе: меньше обращай внимания на людей с нестабильной психикой и обходи стороной злых и неуравновешенных. Они всегда все портят.

— И наконец, каким вы видите «Вирус!» еще через 25 лет? Будет ли это группа, которая по-прежнему «в стиле диско», или уже что-то совсем иное?

Ольга: Не знаю, сбудется или нет, но давайте созвонимся с вами через 25 лет (смеется).

close Группа «Вирус!»

— Договорились!

Ольга: Да! А если серьезно, я почему-то вижу нас в более лиричном формате: творческий вечер в большом зале, где люди сидят… Ну, может, слегка пританцовывают. Живые музыканты, может, оркестр или даже стихи.

Юрий: Я тоже себе это так представляю. Будем сидеть, общаться с людьми, получать это особенное настроение от воспоминаний.