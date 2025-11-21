Участница «Вируса!» рассказала, что группа записывала свои первые песни в шкафу

Участница группы «Вирус!» Ольга Лаки в интервью «Газете.Ru» рассказала, что свои первые песни коллектив записывал в шкафу — так как не было денег на студию.

«Я буквально заходила в шкаф и пела в нем песни. У нас тогда не было денег на хорошую студию, это была неподъемная история, да и договориться о записи было непросто. Поэтому мы работали у Юры (Ступника, участника группы — «Газета.Ru») дома: я заходила в шкаф, со всех сторон обложенный одеждой, чтобы была хоть какая-то звукоизоляция. Так мы и записывали свои первые композиции», — поделилась артистка.

Она также отметила, что в 2025 году молодым исполнителям проще добиться известности из-за развития соцсетей: «Сейчас вообще все изменилось, у людей другие ценности. Публика в первую очередь смотрит на то, что происходит на сцене. И при этом, как ни странно, молодым артистам сегодня во многом легче. Потому что есть интернет. Когда его не существовало, продвигать музыку было куда сложнее. А сейчас — выложил трек, и на следующий день у тебя уже тысячи просмотров, приглашения, ты уже практически звезда. В этом плане сейчас гораздо проще, чем раньше».

Полное интервью с группой «Вирус!» читайте здесь.

Ранее музыканты группы «Вирус!» заявили, что не продадут свои песни ни за какие деньги.