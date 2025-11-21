На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Участница «Вируса!» рассказала, что группа записывала свои первые песни в шкафу

Вокалистка «Вируса!» Лаки призналась, что группа писала первые песни в шкафу
true
true
true
close
Группа «Вирус!»

Участница группы «Вирус!» Ольга Лаки в интервью «Газете.Ru» рассказала, что свои первые песни коллектив записывал в шкафу — так как не было денег на студию.

«Я буквально заходила в шкаф и пела в нем песни. У нас тогда не было денег на хорошую студию, это была неподъемная история, да и договориться о записи было непросто. Поэтому мы работали у Юры (Ступника, участника группы — «Газета.Ru») дома: я заходила в шкаф, со всех сторон обложенный одеждой, чтобы была хоть какая-то звукоизоляция. Так мы и записывали свои первые композиции», — поделилась артистка.

Она также отметила, что в 2025 году молодым исполнителям проще добиться известности из-за развития соцсетей: «Сейчас вообще все изменилось, у людей другие ценности. Публика в первую очередь смотрит на то, что происходит на сцене. И при этом, как ни странно, молодым артистам сегодня во многом легче. Потому что есть интернет. Когда его не существовало, продвигать музыку было куда сложнее. А сейчас — выложил трек, и на следующий день у тебя уже тысячи просмотров, приглашения, ты уже практически звезда. В этом плане сейчас гораздо проще, чем раньше».

Полное интервью с группой «Вирус!» читайте здесь.

Ранее музыканты группы «Вирус!» заявили, что не продадут свои песни ни за какие деньги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами