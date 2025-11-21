На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Актер из фильма Джоли «Несломленный» умер в возрасте 33 лет

Daniel Zuchnik/Getty Images

Канадский актер Спенсер Лофранко скончался 18 ноября в возрасте 33 лет. Об этом сообщает Forbes.

Причина смерти артиста не установлена, сейчас по факту его гибели проводится расследование.

«Ты прожил жизнь, о которой многие могли только мечтать. Ты изменил жизни людей, и теперь ты с Богом. Я всегда буду любить тебя и скучать по тебе, медвежонок», — написал брат покойного Сантино.

Спенсер Лофранко дебютировал в кино в 2013 году в романтической комедии «Миддлтон». После премьеры у Лофранко возникли проблемы с законом после ДТП, в результате которого велосипедист получил перелом бедра. Он был приговорен к 50 дням общественных работ, двум годам испытательного срока и возмещению ущерба в размере $161 тысяч.

В 2014 году Лофранко сыграл в биографической военной драме Анджелины Джоли «Несломленный», в 2018 — с Джоном Траволтой в фильме «Кодекс Готти».

Накануне доктор искусствоведения, театровед и социолог Виталий Дмитриевский ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Ранее умер композитор Григорий Корчмар.

