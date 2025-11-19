Умер театровед Виталий Дмитриевский

Доктор искусствоведения, театровед и социолог Виталий Дмитриевский ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в Telegram-канале.

«Виталий Николаевич соединял в себе талант ученого и педагогический дар, он был строгим, но добрым, упорядоченным, но вдохновенным. Он был терпеливым учителем, наводящим мосты между историей, искусствоведением, социологией, педагогикой», — говорится в сообщении.

В ГИТИСе выразили соболезнования семье, близким, коллегам и ученикам театроведа.

Дмитриевский родился в 1934 году в Ленинграде, в 1951 году окончил Ленинградское хоровое училище при Академической капелле, после чего начал преподавать музыкальные дисциплины и руководить хорами. В 1957 году Дмитриевский окончил театроведческий факультет ЛГИТМиК.

Театровед является автором около 300 публикаций. 16 из них были посвящены вопросам истории, теории, социологии театра и отечественной театрально-художественной жизни. Одной из главных сфер научных интересов Дмитриевского была жизнь и творчество Федора Шаляпина.

Ранее скончался театровед и эксперт по Шекспиру Алексей Бартошевич.