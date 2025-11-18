Умер композитор Григорий Корчмар

Композитор Григорий Корчмар скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 17 ноября 2025 года на 78-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор кафедры специальной композиции и импровизации Григорий Овшиевич Корчмар», — говорится в сообщении.

В союзе добавили, что информация о прощании с композитором будет опубликована позже.

Корчмар родился 11 декабря 1947 года в Балтийске Калининградской области. Будущий композитор окончил Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по специальностям «композиция» и «фортепиано». Впоследствии он работал в оркестре старинной и современной музыки, а также в камерном ансамбле «Солисты Санкт-Петербурга». С 2009 года Корчмар работал профессором кафедры специальной композиции и импровизации Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Композитор написал 150 сочинений в различных жанрах, в том числе оперы, симфонии, симфониетты, хоровых циклов и так далее. Кроме того, Корчмар является лауреатом первой премии Международного конкурса им. С. С. Прокофьева, а также лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга.

Ранее умер композитор Юрий Чернавский.