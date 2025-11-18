На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умер композитор Григорий Корчмар

Композитор Григорий Корчмар умер на 78-м году жизни
true
true
true
close
Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Композитор Григорий Корчмар скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 17 ноября 2025 года на 78-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор кафедры специальной композиции и импровизации Григорий Овшиевич Корчмар», — говорится в сообщении.

В союзе добавили, что информация о прощании с композитором будет опубликована позже.

Корчмар родился 11 декабря 1947 года в Балтийске Калининградской области. Будущий композитор окончил Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по специальностям «композиция» и «фортепиано». Впоследствии он работал в оркестре старинной и современной музыки, а также в камерном ансамбле «Солисты Санкт-Петербурга». С 2009 года Корчмар работал профессором кафедры специальной композиции и импровизации Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Композитор написал 150 сочинений в различных жанрах, в том числе оперы, симфонии, симфониетты, хоровых циклов и так далее. Кроме того, Корчмар является лауреатом первой премии Международного конкурса им. С. С. Прокофьева, а также лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга.

Ранее умер композитор Юрий Чернавский.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами