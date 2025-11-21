«Люди думают, что «Кукушка» — песня Гагариной»: участники «Вируса!» — о причинах запрета на каверы

Участники группы «Вирус!» Ольга Лаки и Юрий Ступник в интервью «Газете.Ru» объяснили, почему не разрешают коллегам делать каверы на свои хиты.

«Мы не разрешаем перепевать наши песни именно потому, что есть масса примеров, когда хит начинают ассоциировать с тем, кто сделал кавер. Взять ту же «Кукушку» Цоя: многие же уверены, что это песня Полины Гагариной… Нам важно, чтобы наши композиции ассоциировались с нами, оставались нашими. Мы с удовольствием делаем коллаборации с другими артистами, но полностью перепевать свои песни не даем», — призналась Лаки.

По словам Ступника, им очень часто поступают предложения о каверах, в том числе и очень выгодные в финансовом плане, однако участники «Вируса!» от своей позиции не отступают: «Запросы на перепевки приходят если не раз в три дня, то раз в четыре точно. Их очень много. Молодые ребята, которые только начинают, порой готовы заплатить любые деньги, лишь бы мы отдали им «Ручки» или «Ты меня не ищи». Но мы всегда отвечаем: «Нет, ребята, извините, ни за какие деньги. Никогда».

