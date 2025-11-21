В России хотят лишить Диброва членства в Академии ТВ: «Выходец из «Города грехов»

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин призвал исключить телеведущего Дмитрия Диброва из состава членов Академии российского телевидения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Бородина, причиной стал разговор, который попал в сеть. В нем голос, похожий на голос Диброва, якобы приветствует цветные революции и выражает надежду на то, что одна из них произойдет в Ростове-на-Дону.

Бородин считает, что люди, подобные Диброву, не должны иметь званий и трибуны в России. Он также сравнил поведение телеведущего со скандальными поступками актера Алексея Панина.

«У нас был извращенец Панин, который бегал по улице голым и не скрывал свои наклонности. Я думаю, что он выходец из «Города грехов». Слава Богу убежал из страны и больше его не увидим», — резюмировал Бородин.

11 ноября Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая произошла в одной из башен «Москва-Сити». Папарацци засняли, как мужчина, внешне похожий на телеведущего, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У человека на записи была расстегнута ширинка и были видны гениталии.

Ранее сообщалось, что Кевин Спейси стал бездомным после секс-скандала.