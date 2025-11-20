На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Долго ждали»: Собчак уехала из России ради сына

Журналистка Ксения Собчак заявила, что увезла сына в Шанхай на его 9-летие
true
true
true
close
Пресс-служба Яндекс Афиши

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила в Telegram-канале, что улетела из России в Китай.

По словам знаменитости, она отправилась в Шанхай со своим сыном Платоном. Собчак отметила, что эта поездка стала подарком мальчику на 9-летие.

«Долго ждали этой поездки. <…> С трех лет он изучает китайский, пришло время посетить страну, с которой нас так много связывает», — раскрыла звезда.

Собчак растит сына Платона от актера Максима Виторгана, с которым развелась весной 2019 года. Уже в сентябре того же года телеведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Общих детей у супругов нет, однако телеведущая признавалась, что хотела бы вновь стать матерью.

В ноябре 2025 года Собчак опровергла слухи о получении вида на жительство в Испании, которые до этого спровоцировала местная газета El Pais. СМИ утверждали, что телеведущая подала заявление на получение ВНЖ как для себя, так и для Платона. В статье уточнялось, что речь может идти о долгосрочной визе кочевника для тех, кто зарабатывает удаленно.

Ранее дочь Птахи раскрыла отношения с новой женой рэпера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами