«Долго ждали»: Собчак уехала из России ради сына

Журналистка Ксения Собчак заявила, что увезла сына в Шанхай на его 9-летие

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила в Telegram-канале, что улетела из России в Китай.

По словам знаменитости, она отправилась в Шанхай со своим сыном Платоном. Собчак отметила, что эта поездка стала подарком мальчику на 9-летие.

«Долго ждали этой поездки. <…> С трех лет он изучает китайский, пришло время посетить страну, с которой нас так много связывает», — раскрыла звезда.

Собчак растит сына Платона от актера Максима Виторгана, с которым развелась весной 2019 года. Уже в сентябре того же года телеведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Общих детей у супругов нет, однако телеведущая признавалась, что хотела бы вновь стать матерью.

В ноябре 2025 года Собчак опровергла слухи о получении вида на жительство в Испании, которые до этого спровоцировала местная газета El Pais. СМИ утверждали, что телеведущая подала заявление на получение ВНЖ как для себя, так и для Платона. В статье уточнялось, что речь может идти о долгосрочной визе кочевника для тех, кто зарабатывает удаленно.

