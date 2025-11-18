Рома Желудь рассказал об эрекции из-за шпагата Волочковой

Блогер Рома Желудь заявил в Telegram-канале, что у него случилась эрекция из-за балерины Анастасии Волочковой на съемках шоу «Звезды под капельницей».

Желудь назвал Волочкову безумно сексуальной женщиной, с которой уютно, комфортно и весело.

«Настолько, что от растяжки и шпагата рядом встал даже у меня, что большая редкость. Больше мне сказать нечего», — поделился блогер.

В ноябре актер Станислав Садальский раскритиковал первый эпизод шоу «Звезды под капельницей». Артист отметил, что на проекте было очень много непристойного контента. В пример он привел то, что балерина Анастасия Волочкова захотела ночью выйти замуж за блогера Рому Желудя. По словам актера, у него остался «осадок и чувство неловкости» за участников и происходящее.

Садальский осудил авторов проекта за идею в шоу, где звезды с зависимостью снимаются в рехабе. Артист назвал шоу «трешем». Он предположил, что следующее шоу будет про то, как знаменитости справляют нужду.

Ранее Кучера осудил шоу про «алкоголиков-звезд».