Надежда Кадышева готовит сына к сольной карьере

SHOT: певица Надежда Кадышева отказывается выступать без сына
Григорий Сысоев/РИА Новости

Народная артистка России Надежда Кадышева отказалась выступать без сына Григория Костюка. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, таким образом Кадышева готовит сына к сольной карьере и представляет его аудитории. Певица проводит концерты исключительно с Григорием. Сам сын певицы пока не проводит отдельных выступлений.

SHOT утверждает, что некоторые фанаты Кадышевой недовольны новым форматом и захотели, чтобы артистка пела только одна.

В сентябре сын Надежды Кадышевой, певец Григорий Костюк, стал основным владельцем ее группы «Золотое кольцо».

Согласно данным Telegram-канала «Звездач», Костюк получил 70% ООО «Театр Золотое кольцо», доля самой певицы составляет 30%. До этого компанией владели поровну Кадышева и ее муж Александр Костюк, однако недавно Костюк-старший передал свою долю наследнику.

За 2024 год прибыль ансамбля составила 2,7 млн рублей, а за последние пять лет «Золотое кольцо» заработало благодаря госконтрактам около 115 млн рублей.

Ранее Надежда Кадышева задолжала «Ледовому дворцу» 1,8 млн рублей.

