Обнародованы результаты психиатрической экспертизы убийцы певца Талькова

Результаты психиатрической экспертизы подтвердили вменяемость Валерия Шляфмана, осужденного за убийство певца Игоря Талькова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Оснований сомневаться во вменяемости Шляфмана с учетом заключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы не имелось», — говорится в документе.

В конце октября дело об убийстве певца Игоря Талькова было окончательно закрыто спустя более чем 30 лет после его гибели. Суд оставил в силе решение заочно приговорить к 13 годам колонии концертного директора Валерия Шляфмана, скрывшегося в Израиле вскоре после смерти исполнителя.

Было установлено, что Шляфман «испытывал неприязненные отношения» к концертному директору и телохранителю певицы Азизы Игорю Малахову. 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта «Юбилейный» между концертными директорами произошла ссора из-за очередности выступления артистов. Шляфман попытался застрелить Малахова, но тот увернулся. Пуля попала в Талькова. Сам Шляфман называл убийцей другого человека.

