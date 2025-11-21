На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Обнародованы результаты психиатрической экспертизы убийцы певца Талькова

РИА: психиатры подтвердили вменяемость Шляфмана, виновного в убийстве Талькова
true
true
true
close
Н. Синицына/РИА Новости

Результаты психиатрической экспертизы подтвердили вменяемость Валерия Шляфмана, осужденного за убийство певца Игоря Талькова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Оснований сомневаться во вменяемости Шляфмана с учетом заключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы не имелось», — говорится в документе.

В конце октября дело об убийстве певца Игоря Талькова было окончательно закрыто спустя более чем 30 лет после его гибели. Суд оставил в силе решение заочно приговорить к 13 годам колонии концертного директора Валерия Шляфмана, скрывшегося в Израиле вскоре после смерти исполнителя.

Было установлено, что Шляфман «испытывал неприязненные отношения» к концертному директору и телохранителю певицы Азизы Игорю Малахову. 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта «Юбилейный» между концертными директорами произошла ссора из-за очередности выступления артистов. Шляфман попытался застрелить Малахова, но тот увернулся. Пуля попала в Талькова. Сам Шляфман называл убийцей другого человека.

Ранее появились новые детали убийства Игоря Талькова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами