Появились новые детали убийства Игоря Талькова

РИА Новости: певец Игорь Тальков был убит из револьвера «Наган» 1895 года
Евгений Матвеев/Global Look Press

Певца Игоря Талькова убили из «Нагана» 1895 года, передает РИА Новости со ссылкой на документы.

В материалах дела уточняется, что из этого оружия в исполнителя выпустили три оболочечных пули 7,62 мм. В него попала одна.

В конце октября дело об убийстве певца Игоря Талькова было окончательно закрыто спустя более чем 30 лет после его гибели. Суд оставил в силе решение заочно приговорить к 13 годам колонии концертного директора Валерия Шляфмана, скрывшегося в Израиле вскоре после смерти исполнителя.

Было установлено, что Шляфман «испытывал неприязненные отношения» к концертному директору и телохранителю певицы Азизы Игорю Малахову. 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта «Юбилейный» между концертными директорами произошла ссора из-за очередности выступления артистов. Шляфман попытался застрелить Малахова, но тот увернулся. Пуля попала в Талькова. Сам Шляфман называл убийцей другого человека.

Ранее экс-полковник МВД назвал просчеты следствия по делу об убийстве Талькова.

