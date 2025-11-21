Садальский раскритиковал Джигурду за публичный рехаб: «Отвратительное зрелище»

Актер Станислав Садальский раскритиковал своего коллегу Никиту Джигурду за публичный рехаб в шоу «Звезды под капельницей». Новым постом он поделился на своей странице в «Живом журнале».

Садальский отреагировал на заявление Джигурды о том, что за участие в шоу и возможность напиться на шоу ему заплатили сумму, эквивалентную 20 годам его пенсии.

«Когда мое мнение спросили, я ответил — зрелище печальное и отвратительное. Судить не берусь, но за авторов проекта стыдно, а артисты, наверняка, пошли на эту позорную Голгофу от нищеты и жажды славы», — написал Садальский.

Садальский выразил мнение, что профессия артиста — единственная, которая придает малое значение деньгам, а большее — хорошо проделанной работе. Также он заверил подписчиков, что Джигурде заплатили не как за 20 лет пенсии, а как за полтора года.

«Если бы я сейчас был не на стороне России, а на стороне пятой колонны, и сказал бы хоть что-то против своей Родины, то получил бы гонорар, равный своей двухвековой пенсии. Но не все продается», — заключил актер.

