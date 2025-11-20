Нонна Мордюкова в тайном дневнике пожаловалась на Вячеслава Тихонова

Актриса Нонна Мордюкова в тайном дневнике пожаловалась на своего мужа — актера Вячеслава Тихонова. Об этом стало известно в эфире программы Андрея Малахова «Малахов», посвященной столетию артистки.

«В болезни сына Тихонов винил меня. Ну что ж, как и всегда, не было того плеча, на котором я могла бы выплакаться», — писала Мордюкова, решая полагаться только на свои силы.

Кроме того, в 1983 году после очередного припадка своего сына Владимира Тихонова артистка признавалась, что тот болен полинаркоманией, и предчувствовала его скорую кончину.

Владимира Тихонова не стало в 1990 году. Еще одна звезда советского кино Лариса Лужина приняла участие в съемках передачи и выразила мнение, что родители недолюбили сына.

«Ни она, ни Тихонов, который мало с ним общался. А Володю угнетало, что он пошел в такую же профессию, ему казалось, что его берут, потому что мама Мордюкова, а папа Тихонов», — высказалась она.

