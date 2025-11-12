На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В дневниках Гурченко нашли секрет популярности «Карнавальной ночи»

Актриса Гурченко: «Я принесла в «Карнавальную ночь» кипящую искренность
true
true
true

В дневниках актрисы и певицы Людмилы Гурченко удалось найти ее взгляд на то, в чем мог крыться секрет популярности ее фильма «Карнавальная ночь». Отрывок из дневника звезды за 2003 год опубликовало издание mk.ru.

В дневнике Гурченко напоминает, что картина вышла на экраны 28 декабря 1956 года, и отмечает, что на встречах люди в зале просят ее спеть песню «5 минут» из этого фильма.

«А может быть, это еще не срок для полюбившейся веселой и свободной песни? В чем ее секрет? Я в этот фильм принесла кипящую искренность, веру в добро, пришла жизнерадостная, полная сил, с желанием счастья всем-всем! А кто не желает этого? Есть такие? Нет! Люди хотят верить, любить и быть счастливыми. Да еще и под Новый год, когда все ждут и верят…» — рассуждала Гурченко.

12 ноября Людмиле Гурченко исполнилось бы 90 лет. О том, какой была Людмила Марковна, «Газете.Ru» рассказали ее друзья и коллеги.

Ранее друг Гурченко рассказал, что они с Иосифом Кобзоном не успели помириться до ухода из жизни.

