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Племянница Мордюковой объяснила скандал вокруг могилы звезды

Племяннице актрисы Мордюковой Юлии отказали в прощании с матерью

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Пресс-служба телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция»

Племянница актрисы Нонны Мордюковой Юлия Харламова объяснила скандал вокруг могилы советской звезды. Об этом пишет mk.ru.

Сестры Мордюковой и матери Юлии Татьяны не стало 25 июля. По словам Юлии, сестра отказала ей в прощании с матерью и хочет по-своему распорядиться прахом.

Сестра Юлии Ирина планирует упокоить мать в могиле звездной родственницы, что женщина считает недопустимым, настаивая на отдельной могиле.

«Кстати, сестра демонстрирует мне накарябанные на листочках якобы рукой матери стихийные завещания — наподобие писем. Я послала их своему адвокату Юлии Вербицкой-Линник. Она сказала, что это все ерунда: они не имеют никакой силы», — делится Юлия.

Женщина утверждает, что при жизни мать была против этих планов. Сейчас Юлия собирает документы, чтобы добиться справедливого, на ее взгляд, решения.

Когда не стало другой сестры Мордюковой Натальи, в семье также разгорелся скандал — из-за многомиллионного наследства.

Ранее Селин Дион впервые за два года вышла на сцену.

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