На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Дома-2» едва не потеряла матку

Врачи нашли способ сохранить репродуктивные органы блогерше Ермаковой
true
true
true
close
соцсети Надежды Ермаковой

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова призналась, что едва не потеряла матку. О своем репродуктивном здоровье женщина рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам 41-летней Ермаковой, недавно ей назначили операцию, при которой было мало шансов сохранить репродуктивные органы.

«И вот сегодня врач сказал, что можно провести органосохранную операцию. Это звучит как надежда, что рано или поздно все наладится…» — сказала она.

В декабре Ермаковой предстоит операция, после которой ей нужно будет соблюдать постельный режим и воздерживаться от занятий спортом, а уже через год можно будет планировать беременность.

Накануне актриса Софья Каштанова, воспитывающая шестилетнего сына Джорджа и четырехлетнюю дочери Даниэль, раскрыла секрет возвращения в форму после родов.

Ранее врач объяснил, как молодой маме справиться с тотальным недосыпом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами