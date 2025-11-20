Звезда «Дома-2» едва не потеряла матку

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова призналась, что едва не потеряла матку. О своем репродуктивном здоровье женщина рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам 41-летней Ермаковой, недавно ей назначили операцию, при которой было мало шансов сохранить репродуктивные органы.

«И вот сегодня врач сказал, что можно провести органосохранную операцию. Это звучит как надежда, что рано или поздно все наладится…» — сказала она.

В декабре Ермаковой предстоит операция, после которой ей нужно будет соблюдать постельный режим и воздерживаться от занятий спортом, а уже через год можно будет планировать беременность.

