Врач объяснил, как молодой маме справиться с тотальным недосыпом

Сомнолог Бузунов: главное правило для хорошего сна молодых мам – цифровой детокс
close
Depositphotos

Молодые мамы часто сталкиваются с тотальным недосыпом, поэтому им важно найти баланс между отдыхом и уходом за ребенком. Первое важное правило – это обязательное соблюдение цифровой гигиены, считает врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. Также важно, чтобы женщины находили время заниматься спортом, имели возможность оставлять ребенка под присмотром близких людей или нанять няню, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Стандартная рекомендация — если ребенок беспокойный, плохо спит и нарушает сон мамы, то спите, когда спит ребенок. Если в течение дня удается несколько раз прикорнуть, даже по 15-20 минут — это уже позволяет человеку в определенной степени лучше восстанавливаться», — отметил врач.

Частой причиной недосыпа он назвал увлеченность гаджетами, отметив, что часто, когда ребенок спит, его мама проводит время с телефоном. По сути, в этот момент женщина абсолютно не отдыхает, ее мозг перегружается контентом, уровень стресса растет. Такой «фастфуд для мозга» мешает быстро засыпать, ухудшает качество сна за счет стимуляции нервной системы. К моменту, когда ребенок просыпается, его мама чувствует себя так, как будто совсем не отдыхала, пояснил Бузунов. Он призвал женщин устраивать себе в период материнства цифровой детокс.

Кроме того, сомнолог подчеркнул важность помощи, призвав не пренебрегать помощью бабушек, дедушек, а также при необходимости нанимать нянечек. Гиперзаботливость матерей, которые стремятся все сделать самостоятельно, приводит к полной растрате ресурсов. В итоге женщина становится уставшей, нервной, что отражается на ребенке, пояснил врач.

«Лучше, чтобы по возможности были какие-то помощники. От этого малышу будет только лучше, потому что с ним будут общаться. Маленькому ребенку все время нужно общение, когда он не спит. В идеале, конечно, чтобы это была мама, но тогда ей нужно будет заниматься своими делами, пока малыш спит, и в итоге она сама будет невыспавшаяся», — заключил специалист.

До этого ученые раскрыли настоящую цену бессонных ночей для женщин после родов. Специалисты выяснили: самое изнурительное для молодых мам — не столько недосып, сколько невозможность поспать без пробуждений. Эксперты предупредили, что прерывистый сон может быть одним из факторов риска послеродовой депрессии и других проблем со здоровьем, и предлагают изменить подход к помощи молодым матерям. Исследование также ставит под сомнение популярный совет «дремать, когда дремлет малыш». Вместо этого, как подчеркивает Лиллис, стратегии должны быть направлены на обеспечение хотя бы одного длительного отрезка непрерывного сна в сутки.

Ранее родителей предупредили об опасности недосыпа у ребенка.

