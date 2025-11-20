На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Софья Каштанова раскрыла секрет возвращения в форму после родов

Актриса Каштанова отказалась от сладкого и жирного ради детей
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Софья Каштанова, воспитывающая шестилетнего сына Джорджа и четырехлетнюю дочери Даниэль, раскрыла секрет возвращения в форму после родов. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам 38-летней Каштановой, вернуться в форму ей помогло в первую очередь ее желание дать все своим детям. Артистка кормила грудью и ограничивалась легкой йогой и здоровым питанием, перестроив свои пищевые привычки.

«Я настолько отучила себя от вредного. Безусловно, я иногда могу, если прям очень хочется, но это не является моей ежедневной рутиной — есть какие-то джанк-фуды и жирное», — сказала она.

Каштанова добавила, что ее рацион состоит из мяса, большого количества овощей, сбалансированных белков, жиров и углеводов при полном отказе от трансжиров, сахара и белого хлеба.

Накануне 50-летняя Тина Канделаки высказалась о сохранении молодости.

Ранее врач объяснил, как молодой маме справиться с тотальным недосыпом.

