Софья Каштанова раскрыла секрет возвращения в форму после родов

Актриса Софья Каштанова, воспитывающая шестилетнего сына Джорджа и четырехлетнюю дочери Даниэль, раскрыла секрет возвращения в форму после родов. Ее цитирует «Пятый канал».
По словам 38-летней Каштановой, вернуться в форму ей помогло в первую очередь ее желание дать все своим детям. Артистка кормила грудью и ограничивалась легкой йогой и здоровым питанием, перестроив свои пищевые привычки.
«Я настолько отучила себя от вредного. Безусловно, я иногда могу, если прям очень хочется, но это не является моей ежедневной рутиной — есть какие-то джанк-фуды и жирное», — сказала она.
Каштанова добавила, что ее рацион состоит из мяса, большого количества овощей, сбалансированных белков, жиров и углеводов при полном отказе от трансжиров, сахара и белого хлеба.
