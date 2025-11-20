На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Солист «Иванушек International» сделал открытие перед рождением первенца

Певец Туриченко удивился дороговизне подготовки к рождению ребенка
Пресс-служба Кирилла Туриченко

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко сделал открытие перед рождением первенца. Его цитирует издание «7 дней».

Туриченко удивился дороговизне подготовки к рождению ребенка.

«Начали мы с покупки подвесного воздушного шара и наклеек на стены. Коляску все остальное еще будем выбирать, но вообще все очень дорого! Мы ждем распродажу», — сказал он.

По словам Туриченко, он планирует присутствовать на родах жены.

Кирилл Туриченко сделал предложение своей избраннице Дарье в 2021 году на свадьбе друзей. Через три года пара расписалась, а осенью 2024 года супруги отпраздновали свадьбу.

Известно, что Кирилл и Дарья собираются устроить гендер-пати на годовщину свадьбы — 21 ноября. У Дарьи также есть сын Платон от прошлых отношений.

