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Кевин Спейси попросил вернуть его в кино после обвинений в насилии

Актер Спейси сравнил себя с отмененным сценаристом Трамбо
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Netflix

Актер Кевин Спейси, получая почетную награду за достижения в кино и телевидении во время Каннского кинофестиваля, сравнил себя с некогда «отмененным» легендарным сценаристом Далтоном Трамбо. Об этом сообщает TMZ.

Во время благодарственной речи он намекнул на то, что просит вернуть его в кино — напомнил, как Кирк Дуглас настоял на том, чтобы в титрах фильма «Спартак» указали имя состоявшего в черном списке Голливуда за прокоммунистические настроение Трамбо.

Известно, что за свои убеждения Трамбо год отсидел в тюрьме. Его сценарии к фильмам «Отважный» и «Римские каникулы» получил премию «Оскар», но сам Трамбо остался без статуэтки, поскольку был персоной нон грата.

В 1990-х, уже после кончины, Трамбо официально присудили «Оскар» за «Римские каникулы».

Кевин Спейси был обвинен многочисленными лицами в сексуальных домогательствах, но не был признан виновным — и американским, и британским судом. Однако за время скандала он лишился карьеры в Голливуде. Все обвинения против него относились к 2000-м и 2010-м годам, когда актер был художественным руководителем лондонского театра «Олд Вик». Первые обвинения в домогательствах были выдвинуты актеру в 2017 году.

Ранее Кевин Спейси пожаловался на угрозы покупателя своего дома.

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