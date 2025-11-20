На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Басков берет миллионы за работу тамадой на свадьбе

«Звездач»: пригласить певца Баскова тамадой на свадьбу обойдется в 12 млн рублей
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Назван гонорар народного артиста России Николая Баскова за выступление на корпоративе и свадьбе. О вознаграждении певца сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, Басков берет 6 млн рублей за 40 минут выступления, а пригласить его тамадой на свадьбу обойдется в 12 млн рублей.

В команде Баскова 27 человек сопровождения: музыканты, танцоры, костюмеры, телохранители, водители. Для них артист просит 12 машин, а для себя — теплую светлую комнату для гримерки, еду и премиальное шампанское от 10 тыс. рублей за бутылку.

Накануне пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла, что народный артист отказался от новогодних корпоративов.

«Вы меня простите: какой праздник без Филиппа Киркорова?» – отметила Успенская.

Ранее сообщалось, что Киркоров поднял гонорар до 15 млн рублей.

