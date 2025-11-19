На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Киркоров поднял гонорар до 15 млн рублей

Продюсер Дворцов рассказал, что Киркоров поднял цену на корпоративы в 3 раза
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что артисты первого и второго эшелона подняли гонорар в три раза.

По словам Дворцова, Киркоров поднял ценник до 12-15 миллионов рублей, а Григорий Лепс и Сергей Лазарев – до 8-10 миллионов рублей. Звезды 90-х и нулевых увеличили гонорар с 500-700 тысяч рублей до 1,5-1,7 миллиона рублей.

«Чем больше хайп и цитируемость, тем больше у тебя востребованности, тебя хотят заказчики и рекламодатели, безусловно, отсюда гонорар растет», — рассказал шоумен.

В ноябре глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил, что Киркоров пропустит новогодний концертный сезон по неизвестной причине.

При этом глава ФПБК не раскрыл источник имеющейся информации, а официальных комментариев по поводу причин такого решения на данный момент не давали ни сам Филипп Киркоров, ни его представители.

В ноябре продюсер Сергей Лавров рассказал, что певец Шура является самым востребованным артистом на новогодних корпоративах. По его словам, гонорар Шуры составляет 5 миллионов рублей.

Ранее протеже Киркорова призвали перестать «кукарекать» в бессмысленных песнях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами