Звезду «Сумерек» попытались избить в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга напали на звезду фильма «Сумерки» Джастина Чона. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам 44-летнего Чона, на него напали на улице Восстания. Он рассказал, что шел в наушниках, когда неизвестный прохожий начал кричать на него. Чон объяснил, что не знает русского языка, и нападавший толкнул его.

«Я бросил рюкзак и начал наносить удары. К счастью, нас разняла группа ребят, которые удержали его, чтобы я смог уйти», — признался он своей жене.

Актер добавил, что ударить его по лицу прохожий не смог.

Джастин Чон с 2014 года состоит в браке с россиянкой Александрой, пара воспитывает дочь и в последние годы живет в России. В «Сумерках» Джастин Чон сыграл Эрика Йорки — одноклассника и друга главной героини кинофраншизы Беллы (Кристен Стюарт).

