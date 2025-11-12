На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд поставил точку в слухах о разводе Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц

В Москве мировому судье поступило заявление актера Богатырева о разводе с Арнтгольц
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Суд поставил точку в появившихся недавно слухах о разводе звезды сериала «Кухня» Марка Богатырева с актрисой Татьяной Арнтгольц..Новое сообщение появилось в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Мировому судье судебного участка №406 района Нижегородский города Москвы поступило исковое заявление Марка Богатырева о расторжении брака с Татьяной Арнтгольц. Вопрос о принятии иска к производству еще не решен», — говорится в сообщении.

Пара поженилась в 2020 году, а в 2021-м у них родился сын Данила. Богатырев заявлял в интервью, что считает судьбоносной встречу с Арнтгольц. Супруги мечтали стать родителями, но откладывали этот момент, а решиться завести ребенка им помогли непредвиденные обстоятельства — «пандемия и Бог».

Для Татьяны Арнтгольц это второй брак — ранее она была замужем за Иваном Жидковым, от которого родила дочь Марию. Артисты развелись, когда их девочке было четыре года. По словам экс-супругов, после расставания у них сохранились хорошие отношения.

Слухи о разводе Богатырева и Арнтгольц ходили еще летом 2025 года. Новые сообщения о расставании он прокомментировал накануне.

