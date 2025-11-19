На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Shaman — о своем триумфе в КНДР: «Второй по популярности после Ким Чен Ына»

Певец Shaman назвал себя вторым по популярности после Ким Чен Ына
true
true
true
close
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) назвал в интервью kp.ru поездку в КНДР и знакомство с лидером страны Ким Чен Ыном главным достижением 2025 года.

Дронов выразил уверенность, что выступление артистов в Северной Корее было прорывным — ярким и громким, напоминающим рок-действо.

«Говорят, что я теперь в КНДР второй по популярности человек после товарища Ким Чен Ына», — отметил артист.

Также Shaman поделился, что в следующем году планирует «что-то сделать» с народной артисткой России Надеждой Бабкиной, которая на данный момент переживает вторую волну популярности своего творчества. Среди других ярких звезд российской эстрады артист назвал Татьяну Куртукову, чья «композиция «Матушка-земля» сейчас звучит из всех утюгов».

«А лучший певец не только года, но и двадцатилетия — это мой друг Григорий Лепс», — заявил Дронов.

В октябре Shaman исполнил песню, посвященную лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в ходе своего выступления в КНДР. Музыкант принимал участие в концерте в театре «Мансудэ», приуроченном к 80-летнему юбилею основания Трудовой партии Кореи.

Ранее СМИ назвали самую высокооплачиваемую певицу России.

