Shaman поделился подробностями предложения Мизулиной

Певец Shaman заявил, что сделал предложение Мизулиной за ужином
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) рассказал, как сделал предложение главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Его слова передает РИА Новости.

Дронов признался, что сделал предложение руки и сердца Мизулиной за ужином. Артист отметил, что тогда только вернулся с концертов.

«Катя всегда меня встречает с ужином, сама вся красивая, как с картинки... Я более-менее дух перевел и сделал предложение», — поделился певец.

5 ноября Shaman и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поженились в загсе Донецка. Пара отказалась от традиционных свадебных нарядов: они обменялись клятвами и кольцами, одетые в зеленую, похожую на военную форму, а также черный низ и белую обувь.

В ноябре Дронов рассказал, что, вероятнее всего, его свадебное торжество с Екатериной Мизулиной пройдет в кругу близких. На вопрос, будет ли пышная свадьба, артист ответил: «Поживем — увидим». Исполнитель уточнил, что пара не планирует никаких «шумных историй».

При этом свадебное путешествие, по его словам, уже фактически началось, поскольку на данный момент знаменитости активно гастролируют вместе по России.

Ранее Shaman назвал себя вторым по популярности после Ким Чен Ына.

