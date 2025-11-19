Shaman озвучил свои принципы: «С удовольствием могу посуду помыть»

Певец Shaman признался, что считает себя добытчиком в семье с Мизулиной

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) рассказал в интервью kp.ru, что, вероятнее всего, его свадебное торжество с Екатериной Мизулиной пройдет в кругу близких.

На вопрос, будет ли пышная свадьба, артист лаконично ответил: «Поживем — увидим». Дронов уточнил, что пара не планирует никаких «шумных историй».

При этом свадебное путешествие, по его словам, уже фактически началось, поскольку на данный момент знаменитости активно гастролируют вместе по России.

«Я для себя решил: конечно, мужчина в семье — добытчик», — также поделился взглядами на семейные отношения Shaman.

Кроме того, Дронов рассказал, что не боится домашней работы и умеет справляться с бытовыми задачами самостоятельно. У него есть опыт проживания в общежитии, приучивший его к домашним делам.

«Если нужно что‑то подремонтировать, подкрутить гайки, то в этом плане у меня руки из правильного места растут. <...> Я не белоручка. Могу что‑то сделать по дому, по хозяйству, с удовольствием посуду помыть», — признался артист.

5 ноября Shaman и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поженились в загсе Донецка. Пара отказалась от традиционных свадебных нарядов: они обменялись клятвами и кольцами, одетые в зеленую, похожую на военную форму, а также черный низ и белую обувь.

