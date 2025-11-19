Дочь Птахи раскрыла отношения с новой женой рэпера

Старшая дочь рэпера Птахи Николь Нуриева рассказала в беседе с Super, что поддерживает отношения с новой семьей отца.

По словам Нуриевой, она поладила с новой женой отца Ланой Реутовой, а также с младшей сестрой Сияной.

«С Ланой у меня прекрасные отношения, так же как и с младшей сестрой», — поделилась девушка.

В октябре 2022-го Николь Нуриева заявила, что отец избил ее. Она объяснила, что захотела встретиться с рэпером, чтобы поделиться личным, однако в итоге они поссорились. Девушка показала разбитую губу.

В ноябре 2025-го жена рэпера Птахи Реутова сообщила о беременности. Для пары это станет вторым общим ребенком. Артист и его жена воспитывают трехлетнюю дочь Сияну.

Реутова вышла замуж за рэпера в 2019 году. Однако через три года супруги разъехались и официально развелись. Супруга артиста публично заявляла, что больше не могла терпеть измены мужа, поэтому ушла от него с ребенком. Но пара возобновила отношения. Птаха извинился перед возлюбленной, признав свою вину. Реутова дала рэперу второй шанс. И в феврале 2025 года экс-супруги вновь сыграли свадьбу.

Ранее Птаха признался, что воровал в детстве из-за нужды.