Собчак ответила на слухи о переезде в Испанию

Телеведущая Собчак заявила, что останется в РФ на фоне слухов о ВНЖ в Испании

Телеведущая Ксения Собчак на премии «Topical Style Awards 2025» опровергла слухи о получении вида на жительство в Испании. Об этом сообщило издание «Абзац».

На вопросы журналистов о возможном переезде и покупке пентхауса за границей Собчак ответила: «Не знаю, это какие‑то ваши новости нижнего интернета».

Она заявила, что продолжит работать в России и жить в родной стране.

«Я живу и работаю в России. Вас опять обманывают», — сказала Собчак.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что Ксения Собчак подала заявление на получение вида на жительство в Испании как для себя, так и для сына Платона. В статье уточнялось, что речь может идти о долгосрочной визе кочевника для тех, кто зарабатывает удаленно.

Также авторы статьи утверждали, что Собчак сначала получила пятилетнюю визу во Францию, которая позволяет ей свободно передвигаться по странам Шенгенской зоны. Затем российская журналистка приехала в Испанию, чтобы подать заявление на постоянное проживание в этой стране. Документ запрошен со сроком действия до 2028 года, отмечают источники.

Ранее Леонтьев выступил в Париже, несмотря на завершение карьеры в РФ.