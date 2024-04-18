Софья Эрнст рассказала, как снималась в постельных сценах с Буруновым

Актриса Софья Эрнст призналась, что на съемках постельных сцен в «Содержанках» ее выручал смех. Слова супруги генерального директора Первого канала Константина Эрнста передает издание «7дней.ру».

«Мой «партнер по постели» — Сергей Бурунов, а он лицо юмора в нашей стране. Его шутки очень помогали — расслабляли, снимали напряжение и неловкость», — поделилась знаменитость.

Она рассказала, что именно этот проект принес ей наибольшую известность. Эрнст посетовала, что некоторые зрители даже считают, что в жизни она «такая же противная», как и ее героиня в сериале. При этом актриса отметила, что ее не пугают отрицательные роли — артистке нравится работать над разными амплуа.

Софья Заика (в девичестве. — Газета.Ru) официально стала женой Константина Эрнста, который на 27 старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя событие. И по сей день супруги предпочитают скрывать подробности личной жизни. У пары трое общих детей, которых они редко показывают в соцсетях: их старшей девочке Эрике семь лет, младшей Кире шесть лет, а сыну Льву, которого назвали в честь отца продюсера, три года.

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